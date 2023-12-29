Рейсы между Калугой и Ереваном отменили на месяц

В пятницу, 29 декабря, авиакомпания «Азимут» сообщила об отмене рейсов между Калугой и Ереваном с 19 января по 16 февраля.

Во второй половине февраля рейсы обещают возобновить. О причинах такого решения в авиакомпании не рассказали.

Самолеты из Калуге в столицу Армении летали каждую пятницу.