В Калуге перекрыли улицу Тульскую

Утром в пятницу, 29 декабря, в Калуге временно перекрыли движение по улице Тульской в районе перекрестка с Тульским переулком.

По сообщению очевидцев, там горит один из частных домов. Спасателям понадобился доступ к колодцу, расположенному на проезжей части.

Больших пробок на данный момент не наблюдается.