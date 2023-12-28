Что сейчас происходит на месте реконструкции Синих мостов в Калуге

В четверг, 28 декабря, городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал о ходе реконструкции Синих мостов.

Временную дорогу делают на перекрестке Тарутинской и 2-го Городского проезда. До наступления теплого периода она будет из песка и щебня.

- Первую опору путепровода полностью смонтировали. Завершается заливка второй опоры. В планах на начало года монтаж путепровода, - заявил Денисов.

Также он рассказал, что со стороны улицы Глаголева рабочие приступают к переустройству подземных коммуникаций.

- Трафик это не затронет, но затронет парковку КАДВИ. Заводчан о работах заранее предупредили, - пояснил чиновник.