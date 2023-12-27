Жители Калуги жалуются на состояние дороги: не чищена, вся в больших ямах

В среду, 27 декабря, жительница Калуги пожаловалась на состояние проезда у Россельхознадзора на улице Московской, 311.

- Дорога не чищена, вся в больших ямах, ямы от 10 см до 25 см, - пояснила она. - Прошу отреагировать и ответственных привлечь к уборке данного участка дороги.

- Этот проезд еще не принят городом, именно из-за этого сейчас, к сожалению, возникает проблема с уборкой, - пояснили в городской управе. - Пока ее убирают по заявочному принципу. К сожалению, без официальной заявки организовать уборку этого участка невозможно.