В Калужской области опубликовали график работы МРЭО на новогодних каникулах

МРЭО ГИБДД в Калужской области начнут работать с 3 января.

В этот день зарегистрировать автомобили или получить водительские удостоверения можно будет с 8:30 до 12:50, а также с 14:00 до 16:00.

4 января отделения будут открыты с 8:30 до 12:50.

5 января прием будет вестись с 8:30 до 12:50, а также с 14:00 до 16:00.

Не будут работать отделения 1, 2, 6 и 7 января.