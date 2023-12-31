В Калуге просят сделать платной парковку возле вокзала

Недавно мы рассказывали, что у железнодорожного вокзала Калуга-1 останавливались троллейбусы. Общественный транспорт не мог проехать из-за брошенных на парковке машин.

Один из наших читателей предложил навести порядок на площади перед вокзалом. К примеру, там можно ввести платную парковку. Но в городской управе на это пока не согласны.

- Сейчас организация платного парковочного пространства не запланирована, - прокомментировали в администрации города.