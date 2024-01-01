В Калуге пустят дополнительные троллейбусы и автобусы в ночь на Рождество

В ночь с 6 на 7 января в Калуге дополнительные троллейбусы и автобусы развезут людей после ночной службы в храме. В городской управе сообщили, что будут работать восемь маршрутов: № 1, 2, 3, 6, 8(а), 9, 10 и 18.

Опубликованы улицы, по которым они будут ехать:

№1 - по ул. Ленина до вокзала Калуга-I - депо,

№2 - по ул. Московской - мкр. Терепец - депо,

№3 - по наружному кольцу по ул. Салтыкова-Щедрина - КЗТА - пл. Победы - кинотеатр «Центральный» - далее по ул. Московской в депо,

№6 - по ул. Гагарина - ул. Кирова - пл. Победы - ул. Маршала Жукова до ост. «Дубрава» - ул. Карла Либкнехта - депо,

№8А - по ул. Московской - пл. Московская - ул. Ольговская - депо,

№9 - по ул. Московской до пос. Северный - депо,

№10 - по ул. Московской - пл. Московская - ул. Гурьянова - депо,

№18 - по ул. Гагарина - пл. Мира - мкр. «Кошелев» - депо.

В другие дни новогодних каникул общественный транспорт Калуги будет работать по обычному расписанию.