В Калуге пустят дополнительные троллейбусы и автобусы в ночь на Рождество

В ночь с 6 на 7 января в Калуге дополнительные троллейбусы и автобусы развезут людей после ночной службы в храме. В городской управе сообщили, что будут работать восемь маршрутов: № 1, 2, 3, 6, 8(а), 9, 10 и 18.
Опубликованы улицы, по которым они будут ехать:
№1 - по ул. Ленина до вокзала Калуга-I - депо,
№2 - по ул. Московской - мкр. Терепец - депо,
№3 - по наружному кольцу по ул. Салтыкова-Щедрина - КЗТА - пл. Победы - кинотеатр «Центральный» - далее по ул. Московской в депо,
№6 - по ул. Гагарина - ул. Кирова - пл. Победы - ул. Маршала Жукова до ост. «Дубрава» - ул. Карла Либкнехта - депо,
№8А - по ул. Московской - пл. Московская - ул. Ольговская - депо,
№9 - по ул. Московской до пос. Северный - депо,
№10 - по ул. Московской - пл. Московская - ул. Гурьянова - депо,
№18 - по ул. Гагарина - пл. Мира - мкр. «Кошелев» - депо.
В другие дни новогодних каникул общественный транспорт Калуги будет работать по обычному расписанию.
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