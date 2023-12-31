Как перекроют улицы Калуги 31 декабря и 1 января

Городская управа Калуги опубликовала напоминание об ограничениях для автомобилистов 31 декабря и 1 января.

В последний день года нельзя будет проехать по Театральной площади между улицами Кирова и Суворова с 13:00 до 22:00.

А 1 января для транспорта закроют набережную Яченского водохранилища с 8:00 до 14:00.