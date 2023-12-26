У жителя Калужской области забрали «Тойоту» за пьяную езду

В Кирове 57-летний мужчина лишился своего автомобиля «Тойота Авенсис» стоимостью примерно 800 тысяч рублей за пьяную езду.

Он дважды попался за рулем в нетрезвом виде, сообщили 26 декабря в прокуратуре Калужской области.

Приговором суда виновнику назначили 240 часов обязательных работ. За руль он не сможет сесть в течение двух лет.