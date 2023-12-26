«Смертельные 15 секунд»: в центре Калуги зеленый светофор начал включаться для двух потоков

В Калуге возникла проблема со светофором на перекрестке улицы Набережной и площади Старый Торг. Видео прислал наш читатель.

Для тех, кто движется снизу по Набережной, там загорается зеленая стрелка направо. Но в этот момент еще 15 секунд горит зеленый для потока, который едет со стороны Каменного моста

Движение там всегда оживленное. Такие изменения могут привести к авариям, в том числе со смертельным исходом.

Чиновники ответили нашему читателю, что произошел рассинхрон. Но сроки устранения не назвали.

Утром во вторник мы также направили запрос в городскую управу.