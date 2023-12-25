Дополнительные поезда назначили между Москвой и Калугой на новогодние праздники

На новогодние праздники между Москвой и Калугой можно будет перемещаться на дополнительных поездах.

28 декабря в 16:12 отправится экспресс 7005 Москва-Калуга.

28 и 30 декабря из Калуги в Москву поедет в 19:20 экспресс №7024.

Также 30 декабря на 18:15 назначен экспресс 7007 Москва – Калуга.