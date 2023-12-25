В Калуге заделают ямы на улицах Луговой и Вагонной

На выходных наша читательница жаловалась на огромные ямы, которые образовались на улице Луговой. Сейчас эта дорога используется для объезда Синих мостов, и покрытие страдает от возросшего трафика.

Вопрос обсудили в понедельник, 25 декабря, на планерке в городской управе.

Там заявили, что подготовка к ямочному ремонту уже началась. Ямы заделают в ближайшие дни. Работы пройдут на Луговой и Вагонной.