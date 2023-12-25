В Калуге парковки на новогодних каникулах станут бесплатными

В Калуге на длинных новогодних каникулах уличные парковки в центре города станут бесплатными. Об этом в понедельник, 25 декабря, заявил городской голова Дмитрий Денисов.

Официальный документ по этому поводу пока не подписан, но его подготовят в ближайшие дни.

Денисов еще раз рассказал калужанам, что платные парковки введены не для пополнения бюджета, а для удобства самих автомобилистов, которым при платной парковке легче найти место для своей машины в центре.