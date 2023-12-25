В Калуге проходят массовые проверки ГИБДД

В понедельник, 25 декабря, ГИБДД проводит в Калуге профилактическую акцию «Внимание пешеход!».

Инспекторы следят за тем, как калужане переходят проезжую часть, а водители пропускают пешеходов.

С начала года в Калуге произошли 110 ДТП с участием пешеходов. Погибли четыре человека, 118 получили травмы.

Каждая третья авария произошла по вине пешеходов.

Количество ДТП на нерегулируемых переходах в этом году выросло на 12,9%.