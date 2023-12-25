В Калуге бетонными блоками перекрыли тротуар

В Калуге в районе дома №12 на улице Пухова для пешеходов закрыли часть тротуара.

На дорожке уложили бетонные блоки. Фото в соцсетях опубликовал 25 декабря местный житель.

- Там планируется строительство многоквартирного дома, для размещения площадки выдано разрешение, - пояснили в городской управе Калуги. - Обходить этот участок жители могут, перейдя по пешеходному переходу на тротуар на противоположной стороне.