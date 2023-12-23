В Калуге строят временную дорогу на объезде Синих мостов

Перекресток улицы Тарутинской и 2-го Городского проезда в Калуге, предположительно, откроют в январе. Сейчас там уже ведутся работы по обустройству временной дороги.

Фотографии строительства KP40 предоставил городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

- Процесс идет, поверх песка положим и укатаем щебень, - пояснил он.

Вопрос об открытии временной дороги мы задали градоначальнику на итоговой пресс-конференции, прошедшей в минувшую среду, 20 декабря. Тогда Дмитрий Денисов осторожно сказал, что построят ее в течение месяца.

Напомним, асфальт на этом перекрестке смогут положить только с наступлением теплой погоды. До этого водители смогут объезжать перекрытые Синие мосты по щебню, чтобы разгрузить узкие улицы частного сектора на Вагонной, Луговой и 8 Марта.