В Калуге вывезут снег с правобережной улицы Новоспасской

В субботу, 23 декабря, в Калуге будут вывозить снег с улицы Новоспасской, расположенной в районе Губернского парка на Правом берегу.

Работы начнутся в 10:00, рассказали в управлении городского хозяйства.

Водителей просят убрать припаркованные машины, чтобы не мешать коммунальщикам.

Ранее на эту дорогу неоднократно жаловались в соцсетях.