В калужском аэропорту сняли план «Ковер»

В Калуге самолетам разрешили садиться и вылетать из аэропорта в Грабцево. План «Ковер» снят, сообщили нам в аэропорту.

Ранее 22 декабря ограничения ввели из-за обнаружения в воздухе неопознанного беспилотника.

Напомним, в пятницу три БПЛА уничтожены силами в ПВО в Дзержинском районе.

Рейс Минеральные Воды – Калуга из-за плана «Ковер» перенаправили в Москву. В ближайшее время он должен вылететь из «Внуково» в Калугу, а затем с опозданием отправится в Санкт-Петербург.