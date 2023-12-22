В Калуге с шести улиц вывезут снег 23 декабря

В ночь на субботу, 23 декабря, в Калуге будут вывозить снег с шести улиц, сообщили в управлении городского хозяйства.

Автомобилистов просят там временно не парковаться, чтобы не мешать работе коммунальщиков. Работы пройдут на следующих участках:

ул. Ленина от ул. Карла Либкнехта до ул. Баррикад,

ул. Московская от ул. Ленина до ул. Баррикад,

ул. Никитина от пер. Тульского в сторону ул. Луначарского,

ул. Поселковая от ул. Московской к центру «Созвездие»,

ул. Достоевского от ул. Театральной до ул. Московской,

ул. Театральная от ул. Дарвина до ул. Карпова вдоль ТЮЗа.

Также снег вывезут с остановок и переходов в Турынино.