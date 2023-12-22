Самолет из Минеральных Вод вместо Калуги улетел в Москву

Пассажиры авиакомпании «Азимут» на этой неделе никак не могут добраться из Минеральных Вод до Калуги без приключений.

Днем 19 декабря аэропорт в Грабцево закрыли из-за беспилотника в Козельском районе. Тогда следовавший из Минеральных Вод самолет посадили в Нижнем Новгороде.

22 декабря беспилотники засекли в Дзержинском районе. И вновь как раз в этот момент борт «Азимута» из Минеральных Вод должен был сесть в Калуге. Однако самолет отправили в Москву. На данный момент он находится во «Внуково». Пилоты ждут открытия калужского аэропорта.

Задерживается и вылет самолета Калуга – Санкт-Петербург.