Аэропорт «Калуга» закрыли для прилетов и вылетов

Днем в пятницу, 22 декабря, в международном аэропорту «Калуга» введен план «Ковер». Это связано с беспилотниками в небе над регионом.

Ранее губернатор Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском районе сбиты три БПЛА.

Прилеты и вылеты из калужского аэропорта временно запрещены.

Отметим, что в ближайшее время из Калуги должны были вылететь самолеты в Ереван и Санкт-Петербург. На пути в Калугу находится рейс из Минеральных Вод.