Калужане снова не могут уехать с Калуги-1 из-за припаркованных автомобилей

В четверг, 21 декабря, калужане сообщают, что троллейбусы снова встали на Калуге-1 из-за припаркованных авто.

По состоянию на 21:30 на конечной вокзала встали не менее четырех троллейбусов. Общественный транспорт не может проехать из-за припаркованных автомобилей.

Напомним, во вторник, 19 декабря, брошенные на проезжей части автомобили уже останавливали движение троллейбусов.