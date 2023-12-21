В Калуге водителей просят не парковаться на восьми улицах для вывоза снега 22 декабря

Ночью и днем в пятницу, 22 декабря, в Калуге будут вывозить снег с восьми улиц, сообщили в управлении городского хозяйства.

Автомобилистов просят там временно не парковаться, чтобы не мешать работе коммунальщиков:

​В ночь на 22 декабря снег будут вывозить с улиц Вилонова (начало работ от ул. Луначарского в сторону ул. Первомайской), Кутузова, Карла Либкнехта (парковка вдоль школы № 17), Никитина (на участке от ул. Луначарского до пер. Тульского), Вишневского (вдоль тротуара), Баррикад (в районе ж/д переезда), Декабристов.

Днем 22 декабря снег будут вывозить с улицы Братьев Луканиных.

Также уберут снег на остановках и переходах в Турынино.