В Калуге пообещали построить тротуары на улице Изумрудной

В Калуге жители улицы Изумрудной вынуждены ходить по проезжей части из-за отсутствия тротуаров. Этот вопрос в четверг, 21 декабря, обсуждался в ходе личного приема городского головы Дмитрия Денисова.

Изумрудную планируют привести в порядок в рамках реконструкции дороги Анненки-Силикатный.

- Сейчас идет работа по проектированию объекта, в начале следующего года готовый проект будет направлен на экспертизу, - прокомментировал Денисов. - В результате работ Изумрудная улица получит тротуары, пешеходные переходы, уличное освещение и систему водоотведения. Пока открытым остается лишь вопрос финансирования реконструкции, активно им занимаемся.