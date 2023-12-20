В Калуге водителей просят не парковаться на шести улицах для вывоза снега 21 декабря

Ночью и днем в четверг, 21 декабря, в Калуге будут вывозить снег с шести улиц, сообщили в управлении городского хозяйства.

Автомобилистов просят там временно не парковаться, чтобы не мешать работе коммунальщиков:

​В ночь на 21 декабря снег будут вывозить с улиц Путейской, Гагарина, Герцена и Воронина. Днем в четверг работы пройдут на улицах 65 лет Победы и Братьев Луканиных.

Также от снега очистят остановки и переходы на Кутузова, Тульской, Комарова и Салтыкова-Щедрина.