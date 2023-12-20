В Калуге пьяный водитель попался в Анненках

Ранее этот человек уже попадался пьяным за рулем. Возбуждено уголовное дело.

В Калуге сотрудники ГИБДД остановили на улице Вишневского 39-летнего водителя, который ехал пьяным.

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