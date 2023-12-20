Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калуги

В среду, 20 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что столицу с Калугой свяжут с помощью наземного метро - Московских центральных диаметров.

Наш город он перечислил вместе с Тверью и Тулой.

Ранее осенью о продлении метро до Калуги заявлял и президент России Владимир Путин.