У калужского водителя конфисковали «Фольксваген» за пьяную езду

В Дзержинском районе Калужской области 36-летнего мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ с лишением водительского удостоверения на два года за езду в пьяном виде. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина повторно попался нетрезвым за рулем в деревне Староскаковское.

Его «Фольксваген Пассат» конфискован в доход государства.