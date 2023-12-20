Массовые проверки ГИБДД прошли в Калужской области

Выявлены 15 нарушений. Среди них непристегнутый ремень, перевозка детей без кресла, выезд на встречную полосу и другие.

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