В Калуге возобновили работу троллейбусы №10

В среду, 20 декабря, в Калуге вновь ездят троллейбусы №10.

Напомним, накануне они остановились из-за того, что на улице Глаголева в районе дома №52 припаркованные у края проезжей части машины не давали «рогатым» проехать.

Городские службы вместе с сотрудниками ГИБДД эвакуировали автомобили, рассказали в управлении городского хозяйства.

Также, напомним, эвакуатор увез машины от вокзала Калуга-1. Там они не давали проехать троллейбусам №1 и №12.