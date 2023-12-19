В Калуге водителей просят не парковаться на 8 улицах для вывоза снега 20 декабря

В ночь на среду, 20 декабря, в Калуге будут вывозить снег с 8 улиц, сообщили в управлении городского хозяйства.

Автомобилистов просят там временно не парковаться, чтобы не мешать работе коммунальщиков:

ул. Путейская (начало работ от Синих мостов),

ул. Баженова,

ул. Гагарина,

ул. Королева,

ул. Гагарина,

ул. Герцена (начало работ от ул. Труда),

ул. Поле Свободы (начало работ от пл. Телевизионной),

ул. Воронина (начало работ от ул. Суворова).

Также снег вывезут с остановок и переходов на улицах Тульской, Баррикад и в Григоровом переулке.