Вторая дорога в Турынино появится не раньше 2025 года

Жителям микрорайона Турынино в Калуге еще долго придется ждать альтернативной дороги. Этот вопрос вновь возник в конце прошлой недели, когда проезд был заблокирован на несколько часов.

Ситуацию 19 декабря прокомментировали в городской управе:

- Планируется организация проезда со стороны ООО «Магистральные сети» - ул. Новождамировская, д.5, далее по ул. Проезд Кольцевой на дорогу Р-132. Потребуется внесение изменений в Генплан города, рассчитываем, что к концу следующего года это получится сделать.

После этого власти будут искать источники финансирования. То есть при идеальных условиях дорога точно не появится раньше 2025 года. Но, вероятнее, что это будет еще позже.