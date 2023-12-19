В Калуге начали эвакуировать машины, которые мешали проезду троллейбусов

Около 13:30 во вторник, 19 декабря, на площади у железнодорожного вокзала Калуга-1 начали эвакуировать припаркованные машины, сообщили в городской управе.

С утра они мешали проезду троллейбусов №1 и №12. Из-за этого график движения общественного транспорта был сорван.

Напомним, также из-за машин на проезжей части 19 декабря не ходят троллейбусы №10.