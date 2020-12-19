Самолет из Минеральных Вод вместо Калуги сел в Нижнем Новгороде

Во вторник, 19 декабря, пассажиры самолета Минеральные Воды – Калуга авиакомпании «Азимут» неожиданно для себя оказались в Нижнем Новгороде.

В калужском аэропорту был введен план «Ковер», на данный момент уже снятый, из-за обнаружения в воздухе неизвестного объекта.

Находившийся в тот момент в воздухе самолет из Минеральных Вод перенаправили на запасной аэропорт в Нижнем Новгороде. В 14:09 оттуда он вылетел в Калугу. Прибытие ожидается примерно через час.