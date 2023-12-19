В Калужской области забрали права у водителя, страдающего психическим расстройством

В Сухиничском районе Калужской области прокуратура выявила водителя, который состоит на учете в местной больнице с психическим расстройством.

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