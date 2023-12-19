В Калужской области 17% семей могут позволить купить себе машину в кредит

В Калужской области 17% семей может купить в кредит автомобиль стоимостью около миллиона рубле и содержать его. Такие результаты исследования опубликовало агентство «РИА Новости».

Машину за 2,6 миллиона могут позволить себе в кредит 4,3% семей.

В рейтинге доступности покупки автомобиля Калужская область заняла 30 место в России.

На первых позициях – Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Москва. Хуже всего показатели – в Ингушетии и Чечне.