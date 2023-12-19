В Калуге троллейбусы застряли на вокзале из-за припаркованной машины

Утром во вторник, 19 декабря, в Калуге остановилось движение троллейбусных маршрутов №1 и №12.

Они застряли у железнодорожного вокзала, так как проезду мешает припаркованный автомобиль.

Как сообщают очевидцы, общественный транспорт не может проехать уже около четырех часов.

Напомним, аналогичная проблема возникла и с маршрутом №10. Там машины мешают проезду на улице Глаголева.