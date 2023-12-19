Жители Калуги жалуются на ужасную дорогу к детскому саду

Жительница улицы Кибальчича в Калуге 19 декабря опубликовали в соцсетях жалобу на состояние дороги у детского сада «Жар-птица».

- Дорога около сада в отвратительном состоянии! – рассказала она. - Не чищена со снегопадов ни разу, под снегом слой льда. Ходить очень опасно!

Также, по ее словам, не почищены тротуары к новому зданию школы №46.

Городские власти на эту публикацию пока никак не отреагировали.