В Калуге троллейбусы №10 прекратили работу из-за брошенных на дороге машин

Во вторник, 19 декабря, в Калуге временно прекратили работу троллейбусы №10.

- Причиной всему стали брошенные под контактной сетью автомобили на участке дороги в районе КАДВИ по улице Глаголева, которые не дают возможности двигаться троллейбусам, - заявили в «Управлении калужского троллейбуса».

По информации УКТ, такая проблема наблюдается с 15 декабря.

Вновь пустить троллейбусы в микрорайон Силикатный перевозчик обещает, когда машины уберут с проезжей части.