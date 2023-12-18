В Калуге водителей просят не парковаться на 11 улицах для вывоза снега 19 декабря

В ночь на вторник, 19 декабря, в Калуге будут вывозить снег с 11 улиц, сообщили в управлении городского хозяйства.

Автомобилистов просят там временно не парковаться, чтобы не мешать работе коммунальщиков:

Ул. Кирова (продолжение работ),

Ул. Степана Разина (продолжение работ),

Ул. Труда (продолжение работ),

Ул. Энгельса (продолжение работ),

Ул. Горького (продолжение работ),

Ул. Заводская (продолжение работ),

Ул. Воскресенская,

Ул. Королева,

Ул. Пушкина,

Ул. Баженова,

Ул. Герцена.

Также с остановок и переходов уберут снег на улице Минской и в микрорайоне Кошелев.