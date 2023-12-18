В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 14 548 нарушений

За неделю, с 8 по 14 декабря, в Калужской области камеры зафиксировали 14 548 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 6216 раз.

5936 человек нарушили правила проезда перекрестков.

740 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

637 водителей выехали на встречную полосу в запрещенном месте.

535 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

424 калужанина не пропустили пешеходов.

40 попали под камеру во время движения по обочине.