Правительство Калужской области одобрило госпрограмму по развитию дорог и транспорта

Планируется, что с помощью этой программы доля региональных и межмуниципальных дорог, которые соответствуют нормативам, увеличится до 58,9%.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!