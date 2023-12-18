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Стал известен самый необходимый нацпроект по мнению жителей России

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 18.12.2023 09:00 1 346
Стал известен самый необходимый нацпроект по мнению жителей России

На днях правительство Калужской области опубликовало результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения по поводу нацпроектов.

Жители России считают самым полезным нацпроект «Безопасные качественные дороги». 98% высказались за то, чтобы продлить его на ближайшие пять лет.

Также среди лидеров участники опроса назвали нацпроекты «Здравоохранение» и «Экология».

В Калужской области дороги по федеральной программе ремонтируют с 2019 года.

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 18.12.2023 09:00 1 346
Тэги: калужская область
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