Стал известен самый необходимый нацпроект по мнению жителей России

На днях правительство Калужской области опубликовало результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения по поводу нацпроектов.

Жители России считают самым полезным нацпроект «Безопасные качественные дороги». 98% высказались за то, чтобы продлить его на ближайшие пять лет.

Также среди лидеров участники опроса назвали нацпроекты «Здравоохранение» и «Экология».

В Калужской области дороги по федеральной программе ремонтируют с 2019 года.