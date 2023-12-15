«Ровно 5 часов ехала»: как перекрытие единственной дороги вызвало коллапс в калужском Турынино

В четверг в Калуге из-за прорыва трубы начало заливать единственную дорогу в Турынино. К утру пятницы ситуация ухудшилась, на проезжей части скопилось большое количества снега и льда. В результате там застряли несколько грузовиков, полностью перекрывших движение со стороны центра.

Пробка начала скапливаться и к вечернему часу пик растянулась до улицы Степана Разина – по Советской, Киевке и Тульской.

Страдали не только жители Турынино, но и те, кто ехал в автомобилях и автобусах дальше – в сторону Ферзиково и Тарусы.

Несколько наших читателей рассказали, каких усилий им стоило добраться до дома:

- От пожарки до Турынино-3 ровно 5 часов ехала. Люди от площади Победы шли пешком и уже подсаживались в автобус на базе и Турынино 1. Кто-то должен ответить за это безобразие? Пробка была уже в первой половине дня, и не решался вопрос, пока люди с работы пошли пешком. Почему не сработало ГИБДД? Администрация города?

- Шла от центра до Ждамирово 1. Вышла в 17:40 с остановки, домой попала в 19:16.

- С 14 час с улицы Тульской до Ферзиково ехали 6 часов, приехали 20:20. Это ужас. Куда только не звонили, эти фуры всю дорогу перекрыли, пока в УВД не позвонили, прислали экипаж ГАИ, им спасибо большое.

Напомним, подобные проблемы в Турынино возникают регулярно. Единственная дорога туда бывает перекрыта из-за ремонта, аварий либо, как сегодня, из-за льда на проезжей части и грузовиков.

Весной нынешнего года власти даже обрадовали калужан конкретными планами по строительству альтернативной дороги:

- Вопрос строительства альтернативной дороги в микрорайоне Турынино прорабатываем, а именно проезд со стороны Магистральных сетей - улица Новождамировская, 5 далее по улице Проезд Кольцевой на дорогу федерального значения Вязьма - Калуга - Тула - Михайлов – Рязань, - говорилось в комментарии чиновников.

Однако больше эта тема публично не затрагивалась.

А теперь на просьбы построить вторую дорогу городская управа дает вот такой ответ:

- Строительство альтернативного или реконструкция существующего въезда в Турынино очень финансово затратные проекты и реализовать их за счет бюджета города, к сожалению, невозможно. Этот вопрос будет обязательно рассмотрен в последующие годы при определении источников финансирования.