В Калуге назначен главный врач городского роддома

Главным врачом городского родильного дома в Калуге назначен Кирилл Гасников.

- Кирилл Владимирович опытный руководитель, в сфере здравоохранения работает уже 28 лет. Он заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики. Много лет проработал в Удмуртии и в августе этого года переехал в наш регион и работал и.о. главного врача роддома, - рассказал 15 декабря министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

По его словам, за это время Гасников показал себя умелым организатором коллектива, наладил работу по учету и подготовке статистической информации, провел оценку эффективности внедрения новых организационных технологий в деятельность отделений роддома.