В Калуге троллейбусы остановились на улице Глаголева из-за припаркованных машин

В пятницу, 15 декабря, с 7 утра троллейбусы не могут проехать по улице Глаголева из-за припаркованных у края дороги легковых автомобилей.

- Из-за этого микрорайон Силикатный остался без возможности обслуживаться троллейбусами на всю пятницу, - рассказали в официальном сообществе Управления калужского троллейбуса. -Масса неудобств доставлена людям, которые не смогли своевременно добраться на работу и вынуждены были искать другие маршруты и транспорт.

Калужских водителей просят быть внимательнее и не мешать своим транспортам другим участникам движения.