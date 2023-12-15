В Калуге пять автобусных маршрутов собрали больше всего жалоб в прокуратуру

В пятницу, 15 декабря, прокуратура Калужской области рассказала о результатах проверки общественного транспорта Калуги. Ранее ведомство проводило горячую линию по этому вопросу.

90 калужан позвонили и рассказали о проблемах с автобусами. Больше всего жалоб собрали пять маршрутов: 9, 41, 42, 43 и 97.

Выяснилось, что в перевозчики в некоторые дни выпускали на линию 12 единиц транспорта вместо заявленных 26. Также транспорта не было в выходные, а иногда он не доезжал до конечных остановок.

От двух перевозчиков потребовали исправить ситуацию. Также эффективнее следить за ситуацию потребовали от горуправы.

- К настоящему времени проведена корректировка интервалов движения городского транспорта, перевозчиками приняты меры по устранению нарушений, органом местного самоуправления произведен пуск автобусов большей вместимости, - заявили в пятницу в прокуратуре.