В Калуге дорогу в Турынино перегородили застрявшие грузовики

Днем в пятницу, 15 декабря, в Калуге образовалась пробка на единственной дороге в микрорайон Турынино.

Подробности рассказал наш читатель:

- Застряло несколько грузовиков. Все из-за аварии: на участке дороги по адресу ул. Советская, 104 прорвало трубу. По дороге текут реки воды. Все это стекает по горке вплоть до участка дороги прилегающего к съезду на улицу Льва Толстого около дома 59а по улице Советской.

По всей горке сильная наледь. Внизу горки огромная и довольно глубокая лужа, которая образовалась из-за забитого снегом слива.

По словам калужанина, авария на водоводе произошла еще в четверг.