Жителей Калуги попросили пересесть на общественный транспорт

Сильные снегопады и предстоящая оттепель осложнят ситуацию на дорогах Калуге.

Власти обещают убирать город круглосуточно, но не все сразу.

- В первую очередь основной акцент будет сделан на магистральные дороги, где ходит общественный транспорт, и подъезды к социальным объектам, - заявил 14 декабря городской голова Дмитрий Денисов. - Прошу отнестись с пониманием, мгновенно убрать весь город невозможно, но постепенно мы это сделаем.

Он попросил калужан реже пользоваться личным транспортом, а на дороге взаимно уважать друг друга.

По уборке улиц действует горячая линия 8-800-450-10-02, по уборке дворов - 8-800-450-01-01.