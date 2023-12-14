Ремонт путепровода завершился на дороге Калуга – Медынь

- Дорожники отремонтировали мостовое полотно, заменили перильное и барьерное ограждения, сопряжения путепровода с насыпью, пролетные строения, опоры, нанесли дорожную разметку, установили новые дорожные знаки, - рассказали 14 декабря в правительстве региона. - Объект введен эксплуатацию.

В поселке Полотняный Завод Дзержинского района завершился ремонт путепровода через улицу Слободка на дороге Калуга – Медынь.

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